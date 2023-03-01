Воробьева Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1885

Дочь: Архипова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Воробьев Егор Архипович

Иштеряково, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Егор Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Егор Архипович

Смерть
Неизвестно
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