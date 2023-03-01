Воробьева Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1885
Дочь: Архипова Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Воробьев Егор Архипович
Иштеряково, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Егор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно