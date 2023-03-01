Воробьев Егор Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1885
Дочь: Архипова Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия
Иштеряково, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Ефимия
Смерть
Неизвестно