Воробьев Егор Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Егор Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1885

Дочь: Архипова Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия

Иштеряково, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Ефимия

Смерть
Неизвестно
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