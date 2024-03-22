Васильева (Беляева) Евстолия Никандровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1914
Дата смерти11.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1914
Рождение ребёнка
31.10.1939
Сын: Васильев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Васильев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель младших классов
Смерть
11.02.1989
Похороны
Неизвестно