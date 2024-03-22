Васильева (Беляева) Евстолия Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Беляева) Евстолия Никандровна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

09.11.1914

Дата смерти

11.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1914

Отец: Беляев Никандр Григорьевич

Мать: Архипова Ирина Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.10.1939

Сын: Васильев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Васильевич

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1943

Сын: Васильев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр Васильевич

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель младших классов
Смерть
11.02.1989
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
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