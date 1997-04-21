Васильев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1913
Дата смерти21.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1939
Сын: Васильев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Васильева Евстолия Никандровна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Васильев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Васильева Евстолия Никандровна
Рождение ребёнка
13.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Евстолия Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1997
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым