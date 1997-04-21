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Васильев Александр Васильевич

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Место рождения

Чирши, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.03.1913

Дата смерти

21.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1939 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирши, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
31.10.1939

Сын: Васильев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Васильева Евстолия Никандровна

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1943

Сын: Васильев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Васильева Евстолия Никандровна

Рождение ребёнка
13.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Евстолия Никандровна

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Евстолия Никандровна

Смерть
21.04.1997
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
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