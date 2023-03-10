Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

08.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Прокофий Фомич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
10.03.1902

Дочь: (Чесноков) Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Чесноков Прокофий Фомич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
07.05.1905

Сын: Честноков Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Чесноков Прокофий Фомич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Крещение
15.04.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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