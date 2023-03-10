Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
10.03.1902
Дочь: (Чесноков) Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Чесноков Прокофий Фомич
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
07.05.1905
Сын: Честноков Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Чесноков Прокофий Фомич
МК п.Январцевский, 1905
Крещение
15.04.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно