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Честноков Михаил Прокофьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

07.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905

Отец: Чесноков Прокофий Фомич

Мать: Чесноков Феоктиста Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Крещение
14.08.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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