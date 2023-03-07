(Чесноков) Александра Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чесноков) Александра Прокофьевна

(Чесноков) Александра Прокофьевна

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

10.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902

Отец: Чесноков Прокофий Фомич

Мать: Чесноков Феоктиста Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
19.03.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close