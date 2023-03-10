Чесноков Прокофий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1875
Отец: Честноков Фома
Мать: не указана
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
10.03.1902
Дочь: (Чесноков) Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
07.05.1905
Сын: Честноков Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна
МК п.Январцевский, 1905
Крещение
15.04.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно