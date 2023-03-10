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Чесноков Прокофий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1875

Отец: Честноков Фома

Мать: не указана

МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
10.03.1902

Дочь: (Чесноков) Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
07.05.1905

Сын: Честноков Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Феоктиста Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Крещение
15.04.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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