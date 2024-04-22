Потехина (-) Агафия (Агапия) Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.03.1883 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1883 ст.
Бракосочетание
25.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Потехин Николай Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.159-160 (Рождение №-30ж)
Рождение ребёнка
05.07.1908 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Потехин Николай Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.241-242 (Рождение №-38ж)
Смерть
После 1912