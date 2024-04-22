Потехина (-) Агафия (Агапия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина (-) Агафия (Агапия) Михайловна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.03.1883 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.10.1902 ст.

Муж: Потехин Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Потехин Николай Петрович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.159-160 (Рождение №-30ж)
Рождение ребёнка
05.07.1908 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Потехин Николай Петрович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.241-242 (Рождение №-38ж)
Смерть
После 1912
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