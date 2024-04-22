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Потехин Николай Петрович

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Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.05.1883 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883 ст.

Отец: Потехин Пётр Иванович

Мать: Потехина Марфа Захаровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крещение
09.05.1883 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.10.1902 ст.

Жена: Потехина Агафия Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Потехина Агафия Михайловна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.159-160 (Рождение №-30ж)
Рождение ребёнка
05.07.1908 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Потехина Агафия Михайловна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.241-242 (Рождение №-38ж)
Смерть
После 1914
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