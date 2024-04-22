Потехин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения08.05.1883 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883 ст.
Отец: Потехин Пётр Иванович
Мать: Потехина Марфа Захаровна
Крещение
09.05.1883 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Потехина Агафия Михайловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.159-160 (Рождение №-30ж)
Рождение ребёнка
05.07.1908 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Потехина Агафия Михайловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.241-242 (Рождение №-38ж)
Смерть
После 1914