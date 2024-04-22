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(Потехина) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.04.1907 ст.

Дата смерти

24.08.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1907 ст.

Отец: Потехин Николай Петрович

Мать: Потехина Агафия Михайловна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.159-160 (Рождение №-30ж)
Крещение
10.04.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Александр Михайлович - крестьянский сын из д.Бол.Горка (дядя) Крёстная мать: Агриппина Петровна - крестьянская жена из д.Бол.Горка (тётя)
Смерть
24.08.1907 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 4 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
26.08.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.213-214 (Умершие №-37ж)
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