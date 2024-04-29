Баратынский Илья Андреевич 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баратынский Илья Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

01.02.1836

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Баратынский Андрей

Мать: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батюшкова (Баратынская) Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна

RV(368969)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова (Баратынская) Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баратынский Иван Ильич

Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баратынская (Барышникова) София Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Баратынский (Боратынский) Андрей Ильич

Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кугушева (Баратынская) Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна

Москва
Смерть
01.02.1836

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