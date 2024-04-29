Баратынский Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти01.02.1836
ПолМужской
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батюшкова (Баратынская) Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна
RV(368969)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кугушева (Баратынская) Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Баратынская (Барышникова) София Ивановна
Москва
Смерть
01.02.1836