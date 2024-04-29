Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна После 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1740

Дата смерти

05.04.1791

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баратынский Петр Андреевич

Отец ребёнка: Баратынский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боратынский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Баратынский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баратынский Андрей

Рождение ребёнка
14.08.1767

Сын: Баратынский Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Баратынский Андрей

Голощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Баратынский Богдан Андреевич

Отец ребёнка: Баратынский Андрей

Подвойское, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Баратынский Илья Андреевич

Отец ребёнка: Баратынский Андрей

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Баратинський (Боратынская) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Баратынский Андрей

Смерть
05.04.1791

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