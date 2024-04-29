Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1740
Дата смерти05.04.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баратынский Петр Андреевич
Отец ребёнка: Баратынский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боратынский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Баратынский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баратынский Андрей
Рождение ребёнка
14.08.1767
Сын: Баратынский Абрам Андреевич
Отец ребёнка: Баратынский Андрей
Голощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1769
Сын: Баратынский Богдан Андреевич
Отец ребёнка: Баратынский Андрей
Подвойское, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1770
Сын: Баратынский Илья Андреевич
Отец ребёнка: Баратынский Андрей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Баратинський (Боратынская) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Баратынский Андрей
Смерть
05.04.1791