Баратынский Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баратынский Василий Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баратынский Петр Андреевич
Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боратынский Александр Андреевич
Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1767
Сын: Баратынский Абрам Андреевич
Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна
Голощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1769
Сын: Баратынский Богдан Андреевич
Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна
Подвойское, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1770
Сын: Баратынский Илья Андреевич
Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1781
Смерть
Неизвестно