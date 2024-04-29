Баратынский Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаратынский Андрей

Баратынский Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баратынский Василий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баратынский Петр Андреевич

Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боратынский Александр Андреевич

Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
14.08.1767

Сын: Баратынский Абрам Андреевич

Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Голощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Баратынский Богдан Андреевич

Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Подвойское, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Баратынский Илья Андреевич

Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Баратинський (Боратынская) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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