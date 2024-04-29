Баратынский Абрам Андреевич 14.08.1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баратынский Абрам Андреевич

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Место рождения

Голощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

14.08.1767

Дата смерти

24.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1767

Отец: Баратынский Андрей

Мать: Баратынская (Яцинина) Авдотья Матвеевна

Голощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-адъютант (1796). С 1797 командовал лейб-гвардии Гренадерским полком. С 1798 в отставке. После выхода в отстав ку по 1808 жил на Тамбовщине в св
Смерть
24.03.1810
Москва, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Andronikov Monastery, Russia

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