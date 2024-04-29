Баратынский Абрам Андреевич
Место рожденияГолощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения14.08.1767
Дата смерти24.03.1810
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1767
Голощапово, Бельский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-адъютант (1796). С 1797 командовал лейб-гвардии Гренадерским полком. С 1798 в отставке. После выхода в отстав ку по 1808 жил на Тамбовщине в св
Смерть
24.03.1810
Москва, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Andronikov Monastery, Russia