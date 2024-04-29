Баратынская (Барышникова) София Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баратынская (Барышникова) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

RV(368867)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батюшкова (Баратынская) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич

RV(368969)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова (Баратынская) Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баратынский Иван Ильич

Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Баратынский (Боратынский) Андрей Ильич

Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кугушева (Баратынская) Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич

Москва
Смерть
Неизвестно

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