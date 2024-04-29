Баратынская (Барышникова) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
RV(368867)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батюшкова (Баратынская) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич
RV(368969)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова (Баратынская) Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Баратынский (Боратынский) Андрей Ильич
Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кугушева (Баратынская) Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Баратынский Илья Андреевич
Москва
Смерть
Неизвестно