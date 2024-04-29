Баратынский (Боратынский) Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Боде) Елена Львовна
Рождение ребёнка
09.05.1848
Сын: Баратынский (Боратынский) Лев Андреевич
Мать ребёнка: (Боде) Елена Львовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Баратынский (Боратынский) Михаил Андреевич
Мать ребёнка: (Боде) Елена Львовна
Смерть
1890