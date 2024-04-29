Баратынский (Боратынский) Андрей Ильич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баратынский (Боратынский) Андрей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Баратынский Илья Андреевич

Мать: Баратынская (Барышникова) София Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Боде) Елена Львовна

Рождение ребёнка
09.05.1848

Сын: Баратынский (Боратынский) Лев Андреевич

Мать ребёнка: (Боде) Елена Львовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Баратынский (Боратынский) Михаил Андреевич

Мать ребёнка: (Боде) Елена Львовна

Смерть
1890

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