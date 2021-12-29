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Потяркин Алексей Матвеевич

Место рождения

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Потяркин Матвей Петрович

Мать: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Елена Климентовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Потяркин Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Потяркин Архип Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Потяркин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Потяркин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Потяркина Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Потяркина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Потяркина Ульяна (Иульяния) Алексеевна

Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1884
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.29 Оп. 31 Д. 1296 Л. 288 об.
Смерть
Неизвестно

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