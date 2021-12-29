Потяркин Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Потяркин Матвей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Потяркин Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Потяркин Архип Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Потяркин Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Потяркин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Потяркина Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Потяркина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Потяркина Ульяна (Иульяния) Алексеевна
Мать ребёнка: Потяркина Елена Климентовна
Место жительства
1884
справка ГААО Ф.29 Оп. 31 Д. 1296 Л. 288 об.
Смерть
Неизвестно