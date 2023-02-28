Потяркина Елена Климентовна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Потяркин Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Потяркин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Потяркина Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Потяркина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Потяркина Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич
Место жительства
1884
справка ГААО Ф. 29 Оп.31 Д. 1296 Л.288 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно