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Потяркина Елена Климентовна

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Место рождения

Веегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Веегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Потяркин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Потяркин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Потяркина Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Потяркина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Потяркина Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Потяркин Алексей Матвеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1884
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф. 29 Оп.31 Д. 1296 Л.288 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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