Потяркин Архип Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Потяркин Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Место жительства
1884
спарвка ГААО Ф.29 Оп.31 Д.1296 Л.288 об.
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Потяркина Марфа Архиповна
Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.
Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Потяркина Елизавета Архиповна
Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Потяркин Александр Архипович
Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кабалина Василиса Архиповна
Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна
Работа или профессия
1916
трапезник в церкви во имя Великомученицы Екатерины
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно