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Потяркин Архип Алексеевич

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Место рождения

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Потяркин Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1884
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
спарвка ГААО Ф.29 Оп.31 Д.1296 Л.288 об.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Потяркин Иван Архипович

Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Потяркина Марфа Архиповна

Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.

Сын: Потяркин Фёдор Архипович

Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Потяркина Елизавета Архиповна

Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Потяркин Александр Архипович

Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кабалина Василиса Архиповна

Мать ребёнка: Потяркина Прасковья Ивановна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1916
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
трапезник в церкви во имя Великомученицы Екатерины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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