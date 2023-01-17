Потяркина (Чарнасова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Чарнасова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Потяркин Иван Архипович

Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Потяркина Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.

Сын: Потяркин Фёдор Архипович

Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Потяркина Елизавета Архиповна

Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Потяркин Александр Архипович

Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кабалина Василиса Архиповна

Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Архип Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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