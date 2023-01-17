Потяркина (Чарнасова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Потяркина Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Потяркина Елизавета Архиповна
Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Потяркин Александр Архипович
Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кабалина Василиса Архиповна
Отец ребёнка: Потяркин Архип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно