деревня Пиринемь, деревня Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Пиринемь

Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Михайловская волость
411. Пиременское (Пиремени, Пирименский Погост), село бывшее государственное, при реке Пинеге, дворов 37, жителей 222, 2 церкви православных, школа, перевоз.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Пинежский район
84148Пиринемьдеревня64°14'с.ш.44°14'в.д.Q-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Пинежский муниципальный район, Пиринемское сельское поселение
11648425101д Пиринемьдеревня
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