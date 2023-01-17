Потяркин Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Место жительства
25.07.1795
справка ГААО Ф. 51Оп.11 т.25 Д.13 Л.521
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Крещение
29.05.1817 ст.
крестный отец для племянника Георгия/Егора Александровича Потяркина, восприемник, ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Место жительства
1818
справка ГААО Д.51Оп.11 т.2 Д. 4042 Л.200
Рождение ребёнка
1821
Сын: Потяркин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потяркина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно