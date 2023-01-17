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Потяркин Матвей Петрович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Потяркин Пётр Фёдорович

Мать: Потяркина Евдокия Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
25.07.1795
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф. 51Оп.11 т.25 Д.13 Л.521
Рождение ребёнка
1815

Сын: Потяркин Илья Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
29.05.1817 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
крестный отец для племянника Георгия/Егора Александровича Потяркина, восприемник, ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Место жительства
1818
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Д.51Оп.11 т.2 Д. 4042 Л.200
Рождение ребёнка
1821

Сын: Потяркин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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