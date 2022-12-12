Потяркина (Иконникова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти10.07.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ошуркова Марфа Петровнак
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Потяркина Мелания Петровна
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Потяркина Настасья Петровна
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Потяркин Александр Петрович
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Потяркина Анна Петровна
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1803