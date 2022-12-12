Потяркина (Иконникова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Иконникова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Почезерье, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

10.07.1803

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Почезерье, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ошуркова Марфа Петровнак

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Потяркина Мелания Петровна

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Потяркина Настасья Петровна

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Потяркин Иван Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Потяркин Александр Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Потяркин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Потяркин Степан Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Потяркина Анна Петровна

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Потяркин Матвей Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Пётр Фёдорович

Смерть
10.07.1803
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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