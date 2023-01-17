Потяркин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркин Александр Петрович

Потяркин Александр Петрович

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Потяркин Пётр Фёдорович

Мать: Потяркина Евдокия Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1794
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
справка ГААО отдан в рекруты Ф.51 Оп.11 т25 Д.13 Л. 521
Получение воинского звания/чина
1803
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
участвовал матросом 1 статьи в первом кругосветном путешествии на корабле "Нева" под командованием Лисянского Ю.Ф. 1803-1806гг РГАВМФ
Награда
1813
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
получал пенсию за участие в кругосветном путешествии 49руб50коп ежегодно материалы Пинежского казначейства ГААО Ф.119 Оп.3 Д. 400 Л.21-22об
Бракосочетание
26.01.1814 ст.

Жена: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка-копия ГААО Ф. 29Оп.21 Д.75 Л.282
Рождение ребёнка
08.09.1815 ст.

Дочь: Потяркина Анна Александровна

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1817 ст.

Сын: Потяркин Егор Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.

Сын: Потяркин Иоиль Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Уара! ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.

Сын: Потяркин Уар Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Иоиля
Рождение ребёнка
17.12.1827

Сын: Потяркин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1829

Дочь: Потяркина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
двойняшка с Александром
Рождение ребёнка
01.09.1829

Сын: Потяркин Александр Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
двойняшки с Натальей
Место жительства
1841
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.29 Оп. 29 Д. 334 Л. 226
Смерть
1848
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Потяркин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close