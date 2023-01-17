Потяркин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Военная служба
1794
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
справка ГААО отдан в рекруты Ф.51 Оп.11 т25 Д.13 Л. 521
Получение воинского звания/чина
1803
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
участвовал матросом 1 статьи в первом кругосветном путешествии на корабле "Нева" под командованием Лисянского Ю.Ф. 1803-1806гг РГАВМФ
Награда
1813
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
получал пенсию за участие в кругосветном путешествии 49руб50коп ежегодно материалы Пинежского казначейства ГААО Ф.119 Оп.3 Д. 400 Л.21-22об
Бракосочетание
26.01.1814 ст.
справка-копия ГААО Ф. 29Оп.21 Д.75 Л.282
Рождение ребёнка
08.09.1815 ст.
Дочь: Потяркина Анна Александровна
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.05.1817 ст.
Сын: Потяркин Егор Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.
Сын: Потяркин Иоиль Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна
близнец Уара! ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.
Сын: Потяркин Уар Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна
близнец Иоиля
Рождение ребёнка
17.12.1827
Сын: Потяркин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.09.1829
Дочь: Потяркина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна
двойняшка с Александром
Рождение ребёнка
01.09.1829
Сын: Потяркин Александр Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна
двойняшки с Натальей
Место жительства
1841
справка ГААО Ф.29 Оп. 29 Д. 334 Л. 226
Смерть
1848
Рождение ребёнка
1926
Сын: Потяркин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Евфимия Афанасьевна