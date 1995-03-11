Карпова (Юдаева) Валентина Матвеевна
Место рожденияТульская область, деревня Грызлово
Дата рождения22.08.1921
Дата смерти11.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921
Отец: Юдаев Матвей Иванович
Мать: Агрипина Кузьминична
Тульская область, деревня Грызлово
Рождение ребёнка
03.06.1947
Дочь: Висна Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Карпов Юрий Владимирович
город Тула
Рождение ребёнка
24.07.1954
Отец ребёнка: Карпов Юрий Владимирович
УССР,город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1995