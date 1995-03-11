Карпова (Юдаева) Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Юдаева) Валентина Матвеевна

Место рождения

Тульская область, деревня Грызлово

Дата рождения

22.08.1921

Дата смерти

11.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921

Отец: Юдаев Матвей Иванович

Мать: Агрипина Кузьминична

Тульская область, деревня Грызлово
Рождение ребёнка
03.06.1947

Дочь: Висна Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Карпов Юрий Владимирович

город Тула
Рождение ребёнка
24.07.1954

Сын: Карпов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Карпов Юрий Владимирович

УССР,город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Юрий Владимирович

Смерть
11.03.1995
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