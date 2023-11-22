Висна Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висна Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1947

Дата смерти

22.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947

Отец: Карпов Юрий Владимирович

Мать: Карпова Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
30.01.1969

Сын: Шитарев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шитарев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висна Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Висна Анатолий Эльмарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитарев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
22.11.2023
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