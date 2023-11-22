Висна Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1947
Дата смерти22.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947
Рождение ребёнка
30.01.1969
Сын: Шитарев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шитарев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Висна Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Висна Анатолий Эльмарович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
22.11.2023