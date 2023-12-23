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Карпов Владимир Юрьевич

Место рождения

УССР,город Днепропетровск

Дата рождения

24.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1954

Отец: Карпов Юрий Владимирович

Мать: Карпова Валентина Матвеевна

УССР,город Днепропетровск
Рождение ребёнка
21.02.1978

Сын: Карпов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Карпова Инна Андреевна

УССР, город Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Пархоменко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Карпова Инна Андреевна

УССР, город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Инна Андреевна

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