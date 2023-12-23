Карпов Владимир Юрьевич
Место рожденияУССР,город Днепропетровск
Дата рождения24.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1954
УССР,город Днепропетровск
Рождение ребёнка
21.02.1978
Сын: Карпов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Карпова Инна Андреевна
УССР, город Днепропетровск
Рождение ребёнка
15.06.1984
Дочь: Пархоменко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Карпова Инна Андреевна
УССР, город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Инна Андреевна