Карпов Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1921
Дата смерти08.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1921
Отец: Карпов Владимир Юрьевич
Мать: Карпова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
03.06.1947
Дочь: Висна Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Карпова Валентина Матвеевна
город Тула
Рождение ребёнка
24.07.1954
Мать ребёнка: Карпова Валентина Матвеевна
УССР,город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1972