Карпов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1921

Дата смерти

08.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1921

Отец: Карпов Владимир Юрьевич

Мать: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
03.06.1947

Дочь: Висна Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Карпова Валентина Матвеевна

город Тула
Рождение ребёнка
24.07.1954

Сын: Карпов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Карпова Валентина Матвеевна

УССР,город Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Валентина Матвеевна

Смерть
08.11.1972
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