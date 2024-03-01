Рукосуев Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.200
Сын: Рукосуев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Рукосуева Любовь
Рождение
06.08.1973
Рождение ребёнка
07.04.2003
Сын: Рукосуев Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Рукосуева Любовь
Рождение ребёнка
29.11.2007
Дочь: Рукосуева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Рукосуева Любовь
Рождение ребёнка
13.09.2013
Сын: Рукосуев Станислав Андреевич
Мать ребёнка: Рукосуева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукосуева Любовь