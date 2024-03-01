Рукосуев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукосуев Андрей Николаевич

Рукосуев Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.200

Сын: Рукосуев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Рукосуева Любовь

Рождение
06.08.1973

Отец: Рукосуев Николай Ильич

Мать: Рукосуева Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
07.04.2003

Сын: Рукосуев Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Рукосуева Любовь

Рождение ребёнка
29.11.2007

Дочь: Рукосуева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Рукосуева Любовь

Рождение ребёнка
13.09.2013

Сын: Рукосуев Станислав Андреевич

Мать ребёнка: Рукосуева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Любовь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close