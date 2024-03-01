Рукосуева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.200

Сын: Рукосуев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.2003

Сын: Рукосуев Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
29.11.2007

Дочь: Рукосуева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
13.09.2013

Сын: Рукосуев Станислав Андреевич

Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Андрей Николаевич

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