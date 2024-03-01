Рукосуева Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.200
Сын: Рукосуев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.2003
Сын: Рукосуев Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
29.11.2007
Дочь: Рукосуева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.2013
Сын: Рукосуев Станислав Андреевич
Отец ребёнка: Рукосуев Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно