Рукосуева Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукосуева Татьяна Андреевна

Рукосуева Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.2007

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2007

Отец: Рукосуев Андрей Николаевич

Мать: Рукосуева Любовь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close