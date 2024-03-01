Рукосуев Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуев Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.200

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.200

Отец: Рукосуев Андрей Николаевич

Мать: Рукосуева Любовь

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