Масленикова (Скосырева) Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияС 1756 по 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Рождение
С 1756 по 1762 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
27.09.1780 ст.
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
16.04.1782 ст.
Дочь: (Масленикова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
19.10.1783 ст.
Сын: Маслеников Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович
Георгиевский собор, восприемники дед Михаила Иван Иванович и купецкая жена Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Маслеников Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1790 ст.
Сын: Маслеников Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
14.04.1795 ст.
Дочь: (Масленикова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович
Смерть
Неизвестно