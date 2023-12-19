Масленикова (Скосырева) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова (Скосырева) Дарья Дмитриевна

Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1756 по 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1756 по 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: Скосырева Екатерина Семеновна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
27.09.1780 ст.

Муж: Маслеников Егор Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
16.04.1782 ст.

Дочь: (Масленикова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
19.10.1783 ст.

Сын: Маслеников Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор, восприемники дед Михаила Иван Иванович и купецкая жена Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Маслеников Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.10.1790 ст.

Сын: Маслеников Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
14.04.1795 ст.

Дочь: (Масленикова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Маслеников Егор Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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