Маслеников Алексей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиДо 1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Бракосочетание
01.11.1803 ст.
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
15.10.1805 ст.
Дочь: (Масленикова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
15.06.1812 ст.
Дочь: Карепина (Масленикова) Еликонида Алексеевна
Мать ребёнка: Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина
крещена 16 июня Георгиевский собор
Рождение ребёнка
С 1814 по 1816 ст.
Сын: Маслеников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина
Смерть
До 1832 ст.