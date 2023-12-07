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Маслеников Алексей Георгиевич

Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

До 1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Маслеников Егор Иванович

Мать: Масленикова (Скосырева) Дарья Дмитриевна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
01.11.1803 ст.

Жена: Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
15.10.1805 ст.

Дочь: (Масленикова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.06.1812 ст.

Дочь: Карепина (Масленикова) Еликонида Алексеевна

Мать ребёнка: Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
крещена 16 июня Георгиевский собор
Рождение ребёнка
С 1814 по 1816 ст.

Сын: Маслеников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1832 ст.

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