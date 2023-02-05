Мухин Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Мухина Мария Степановна

Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Иван Степанович

Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Илья Степанович

Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна

Рождение ребёнка
03.05.1907

Дочь: Мухина (Мухина) Александра Степановна

Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна

Смерть
Неизвестно

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