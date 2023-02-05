Мухин Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Мухина Мария Степановна
Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна
Рождение ребёнка
03.05.1907
Дочь: Мухина (Мухина) Александра Степановна
Мать ребёнка: Мухина Саломея Михайловна
Смерть
Неизвестно