Мухина (Мухина) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1907
Дата смерти?.04.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907
Отец: Мухин Степан Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1933
Дочь: Потапова Лидия Андриановна
Отец ребёнка: Мухин Андриан (Адриан) Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1939
Сын: Мухин Валерий Андрианович
Отец ребёнка: Мухин Андриан (Адриан) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
?.04.1981