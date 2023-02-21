Мухина (Мухина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Мухина) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1907

Дата смерти

?.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907

Отец: Мухин Степан Федорович

Мать: Мухина Саломея Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1933

Дочь: Потапова Лидия Андриановна

Отец ребёнка: Мухин Андриан (Адриан) Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1939

Сын: Мухин Валерий Андрианович

Отец ребёнка: Мухин Андриан (Адриан) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Андриан (Адриан) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
?.04.1981
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