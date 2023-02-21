Мухина Саломея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1907
Дочь: Мухина Александра Степановна
Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Мухина Мария Степановна
Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович
Смерть
Неизвестно