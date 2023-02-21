Мухина Саломея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Саломея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1907

Дочь: Мухина Александра Степановна

Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Мухина Мария Степановна

Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Иван Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Илья Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
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