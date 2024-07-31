Плетнев Зенов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Плетнев Семен
Мать: Плетнева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Грегорей
Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Лев
Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Плетнев Сергей
Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Плетнев Никита
Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Плетнева) Фекла
Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Плетнева) Ефимья
Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна
Смерть
Неизвестно