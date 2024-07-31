Плетнев Зенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетнев Зенов

Плетнев Зенов

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Плетнев Семен

Мать: Плетнева Анна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Грегорей

Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Лев

Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Ефима Григорьевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Плетнев Сергей

Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Плетнев Никита

Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Плетнева) Фекла

Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Плетнева) Ефимья

Мать ребёнка: Плетнева Ефима Григорьевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.