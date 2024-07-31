Плетнева Ефима Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Ефима Григорьевна

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Лев

Отец ребёнка: Плетнев Зенов

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Грегорей

Отец ребёнка: Плетнев Зенов

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Зенов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Плетнев Сергей

Отец ребёнка: Плетнев Зенов

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Плетнев Никита

Отец ребёнка: Плетнев Зенов

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Плетнева) Фекла

Отец ребёнка: Плетнев Зенов

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Плетнева) Ефимья

Отец ребёнка: Плетнев Зенов

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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