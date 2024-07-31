Плетнева Ефима Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Лев
Отец ребёнка: Плетнев Зенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Грегорей
Отец ребёнка: Плетнев Зенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетнев Зенов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Плетнев Сергей
Отец ребёнка: Плетнев Зенов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Плетнев Никита
Отец ребёнка: Плетнев Зенов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Плетнева) Фекла
Отец ребёнка: Плетнев Зенов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Плетнева) Ефимья
Отец ребёнка: Плетнев Зенов
Смерть
Неизвестно