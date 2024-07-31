Плетнев Сергей
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Плетнев Зенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Петр
Мать ребёнка: Плетнева Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Иван
Мать ребёнка: Плетнева Стефанида Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Плетнева) Настасья
Мать ребёнка: Плетнева Стефанида Антоновна
Смерть
Неизвестно