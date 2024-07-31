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Плетнев Сергей

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Плетнев Зенов

Мать: Плетнева Ефима Григорьевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Петр

Мать ребёнка: Плетнева Стефанида Антоновна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Иван

Мать ребёнка: Плетнева Стефанида Антоновна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Стефанида Антоновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Плетнева) Настасья

Мать ребёнка: Плетнева Стефанида Антоновна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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