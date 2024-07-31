Плетнева Анна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Плетнев Никифор
Отец ребёнка: Плетнев Семен
Рождение ребёнка
1740
Сын: Плетнев Петр
Отец ребёнка: Плетнев Семен
Рождение ребёнка
1748
Сын: Плетнев Зенов
Отец ребёнка: Плетнев Семен
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Гукова (Плетнева) Устинья
Отец ребёнка: Плетнев Семен
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акулова (Плетнева) Стефанида
Отец ребёнка: Плетнев Семен
Смерть
1764