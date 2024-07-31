Плетнева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Анна

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Аким

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Плетнев Никифор

Отец ребёнка: Плетнев Семен

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Плетнев Петр

Отец ребёнка: Плетнев Семен

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Плетнев Зенов

Отец ребёнка: Плетнев Семен

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Гукова (Плетнева) Устинья

Отец ребёнка: Плетнев Семен

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулова (Плетнева) Стефанида

Отец ребёнка: Плетнев Семен

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1764
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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