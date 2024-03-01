Карташова (Чакрыгина) Прасковья Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Чакрыгина) Прасковья Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

09.08.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Чакрыгин Изот Петрович

Мать: не указана

Место жительства
По 1854 ст.
Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
крестьянская дочь
Бракосочетание
16.01.1855 ст.

Муж: Карташов Никифор Евлампиевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1858 ст.

Сын: Карташов Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Карташов Никифор Евлампиевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.02.1862 ст.

Сын: Карташов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Карташов Никифор Евлампиевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
09.08.1867 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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