Карташова (Чакрыгина) Прасковья Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смерти09.08.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Чакрыгин Изот Петрович
Мать: не указана
Место жительства
По 1854 ст.
Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
крестьянская дочь
Бракосочетание
16.01.1855 ст.
Рождение ребёнка
22.04.1858 ст.
Сын: Карташов Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Карташов Никифор Евлампиевич
Рождение ребёнка
08.02.1862 ст.
Сын: Карташов Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Карташов Никифор Евлампиевич
Смерть
09.08.1867 ст.