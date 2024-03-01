Чакрыгин Изот Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чакрыгин Изот Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Карташова (Чакрыгина) Прасковья Изотовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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