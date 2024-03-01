Чакрыгин Изот Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Карташова (Чакрыгина) Прасковья Изотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно