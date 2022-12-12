Карташов Дмитрий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиПосле 1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Карташова [Федосья] Фёдоровна
В записи имя отца указано как "Митрий". Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 478. Метрическая книга записей о ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1883