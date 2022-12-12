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Карташов Дмитрий Никифорович

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

После 1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Карташова [Федосья] Фёдоровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
В записи имя отца указано как "Митрий". Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 478. Метрическая книга записей о ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова [Федосья] Фёдоровна

Смерть
После 1883
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