Карташова [Федосья] Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова [Федосья] Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

После 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Карташов Дмитрий Никифорович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
В записи имя отца указано как "Митрий". Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 478. Метрическая книга записей о ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Дмитрий Никифорович

Смерть
После 1883
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