Каличенко Ефим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаличенко Ефим Константинович

Каличенко Ефим Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Каличенко Константин

Мать: Каличенко ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Каличенко) Устинья

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Тарабанная (Каличенко) Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Каличенко Парфён Ефимович

Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Конева (Каличенко) Харитина Ефимовна

Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья

Рождение ребёнка
1893

Сын: Каличенко Михаил Ефимович

Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.