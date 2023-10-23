Каличенко Ефим Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: Каличенко Константин
Мать: Каличенко ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Каличенко) Устинья
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Тарабанная (Каличенко) Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Каличенко Парфён Ефимович
Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Конева (Каличенко) Харитина Ефимовна
Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья
Рождение ребёнка
1893
Сын: Каличенко Михаил Ефимович
Мать ребёнка: (Каличенко) Устинья
Смерть
Неизвестно