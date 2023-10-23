Каличенко ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Каличенко Ефим Константинович
Отец ребёнка: Каличенко Константин
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Каличенко Яков Константинович
Отец ребёнка: Каличенко Константин
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Каличенко Филипп Константинович
Отец ребёнка: Каличенко Константин
Смерть
Неизвестно