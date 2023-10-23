Каличенко ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Каличенко Ефим Константинович

Отец ребёнка: Каличенко Константин

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Каличенко Яков Константинович

Отец ребёнка: Каличенко Константин

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Каличенко Филипп Константинович

Отец ребёнка: Каличенко Константин

Смерть
Неизвестно
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