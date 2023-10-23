Каличенко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Каличенко Отец Константина
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Каличенко Ефим Константинович
Мать ребёнка: Каличенко ? ?
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Каличенко Яков Константинович
Мать ребёнка: Каличенко ? ?
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Каличенко Филипп Константинович
Мать ребёнка: Каличенко ? ?
Смерть
Неизвестно