Каличенко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаличенко Константин

Каличенко Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Каличенко Отец Константина

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Каличенко Ефим Константинович

Мать ребёнка: Каличенко ? ?

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Каличенко Яков Константинович

Мать ребёнка: Каличенко ? ?

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Каличенко Филипп Константинович

Мать ребёнка: Каличенко ? ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.