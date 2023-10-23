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(Каличенко) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каличенко Ефим Константинович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Тарабанная (Каличенко) Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Каличенко Парфён Ефимович

Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Конева (Каличенко) Харитина Ефимовна

Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Каличенко Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович

Смерть
Неизвестно

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