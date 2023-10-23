(Каличенко) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Тарабанная (Каличенко) Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Каличенко Парфён Ефимович
Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Конева (Каличенко) Харитина Ефимовна
Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Каличенко Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Каличенко Ефим Константинович
Смерть
Неизвестно